خارجية الوفاق تناقش مع السفير الأمريكي تطورات الأوضاع في البلاد

التقى وكيل الشؤون الفنية بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمود التليسي والقائم بالأعمال بالسفارة الليبية بتونس محمد المعلول بمقر السفارة بتونس سفير الولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نورلاند.

وناقش الجانبان أوجه التعاون الفني المشترك في مختلف المجالات بين ليبيا و الولايات المتحدة الأمريكية.

كما تطرق إلى مناقشة الوضع الراهن في ليبيا وكيفية الوصول إلى حلول للوضع في ليبيا والعودة إلى العملية السياسية.

