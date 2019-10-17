المتحدث باسم حراك مرزق: مهجرو مرزق لم يكلفوا أحدا بلقاء السراج

قال المتحدث باسم حراك مرزق وحق العودة بكرامة، محمد عبدالله، إن أهالي المدينة من العرب المهجرين لم يكلفوا أحدا بالتواصل أو الاجتماع مع حكومة الوفاق، لبحث حلول لأزمة المدينة .

عبد الله أوضح في تصريح لموقع العين الإخبارية، أمس، أن من يلتقي بهم فائز السراج، لا يمثلون النسيج الاجتماعي الحقيقي لأهل مرزق، مشيرا إلى أن السراج يلتقي قيادة مكون التبو، الداعم للجماعات التي احتلت المدينة .

هذا وأكد عبد الله أن التواطؤ واضح في دعم السراج لمكون التبو، الذي دعم ما يعرف بمليشيات قوات حماية الجنوب، بقيادة حسن موسى التباوي، والمرتزقة التشاديين المعروفين بتبو رشادة، وبقايا مجلسي شورى بنغازي ودرنة الإرهابيين.

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