هيئة الرقابة الإدارية طرابلس: نتعرض للضرب والإهانة من قبل أفراد الحماية الشخصية للشنطي

ليبيا – دان أعضاء وموظفي هيئة الرقابة الإدارية في بياناً لهم ما يتعرضون له من إهانة وضرب وطرد متكرر من قبل أفراد تابعين لجهات خاضعة لرقابتهم.

أعضاء وموظفي الهيئة أوضحوا في بيانهم الموجه إلى كل من” رئيس مجلس النواب الموازي في طرابلس ، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري، ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية، والقائم بأعمال النائب العام،رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وزير داخلية الوفاق ” والذي تلقت المرصد نسخة منه أن العضو الرقابي عبد الحميد العمروني تعرض أثناء تأديته لواجبه الوطني المتمثل في حفظ وصوان المال العام للضرب والإهانة والطرد من قبل أفراد الحماية الشخصية لرئيس الهيئة المكلف “سليمان الشنطي”.

وأشار البيان إلى أن تعرض العمروني للضرب والإهانة تعد سابقة تتنافى مع الأهداف المنشودة لقيام دولة القانون،لافتاً إلى أن الشرطة مكلفين بحماية سيادة الرئيس شخصياً من قبل وزارة الداخلية فلا يتعين عليهم التعرض لأي من أعضاء الهيئة ، موضحاً أنه في حال إرتكاب أي من الأعضاء لأي مخالفة إدارية يتعين على مكتب التفتيش التحقيق معه ومحاسبته وفقاً لنص المادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 20 المشار إليه.

وأضاف :”ولما كان العضو الرقابي محمي بموجب القانون رقم 20لسنة 2013 في غير حالات التلبس فأننا ندين وبشدة ما تعرض بعض أعضاء وموظفي الرقابة الإدارية من إهانة وضرب وطرد متكرر من قبل أفراد تابعين لجهات خاضعة لرقابتهم،فإن كان العضو الرقابي غير محمي في مقر عمله وداخل مكان تواجده بالهيئة فكيف ستبسط الهيئة سيطرتها على الجهات العامة والتي منوطة بها بموجب قانون إنشاءها صون المال العام وحفظ وإستراد حق الموظفين المتظلمين في أعمالهم بالجهات الخاضعة لرقابتها”.

وطالب أعضاء وموظفي الرقابة الإدارية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرد الإعتبار للعضو الرقابي العمروني في الواقعة وإنزال أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الليبي على المعنيين بعد إستيفاء التحقيق.

أعضاء وموظفي الهيئة أكدوا في بيانهم أنه أول مرة في تاريخ الرقابة الإدارية يقوم رجال الأمن بالهيئة وللمرة الخامسة بالإعتداء على أعضاء هيئة الرقابة وضربهم داخل مبنى الهيئة ومن بين المضروبين مدراء إدارات ورؤساء وحدا،متسائلين في الوقت ذاته:”أين وزير الداخلية ورئيس الهيئة مما يحدث للموظفين بهئية الرقابة الإدارية.؟”.

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