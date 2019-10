قال الدبلوماسي الليبي والسفير السابق رمضان البحباح إن حكومة الوفاق، غير الدستورية، تأسست لرعاية مصالح خارجية ولا يهمها وحدة ليبيا ولا استقرارها.

وأضاف البحباح في تصريحات صحفية أن حكومة الوفاق وفرت التربة الخصبة لنمو التشكيلات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة، بالإضافة إلى ترتيبها للنقل المنظم للإرهابيين، برعاية تركيا، من الشمال السوري إلى ليبيا في رحلات شبه أسبوعية.

وأوضح أن رعاة الإرهاب يختارون دائما المناطق التي تشكو من فراغ أمني أو سياسي وضعف عام في السيطرة على الدولة، وليبيا بلا شك تتوفر بها العناصر المطلوبة.

وأشار إلى أن خطر تنظيم داعش الإرهابي موجه للدول العربية على وجه الخصوص، ملمّحا إلى أن عناصر التنظيم ربما يتجمعون تحت أسماء أخرى في ساحات جديدة مثل أفريقيا، قائلا: “أينما وجدت مصالح أردوغان فسيتم توجيه هذا الوباء إليها”.

ولفت الدبلوماسي الليبي السابق إلى أن “الحالة الليبية معقدة جدا نتيجة وجود أشخاص في طرابلس يحتكرون السلطة بقوة الإرهاب والمرتزقة”، مشددا على أن خطر الإرهاب الوافد من تركيا لن يرحم دول الجوار الليبي في حال نجحت مخططاته الخبيثة.

The post البحباح: حكومة الوفاق وفرت التربة الخصبة لنمو التشكيلات المسلحة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية