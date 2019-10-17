المسماري : القوات المسلحة قامت بتعزيز الإنجازات العسكرية في عدة محاور

قال الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، ان القوات المسلحة قامت الأسبوع الماضي بتعزيز الإنجازات العسكرية في عدة محاور في اشتباكاتها مع المجموعات المسلحة، مشيرا إلى أن القوات البرية نفذت المطلوب منها.

وأضاف المسماري أن وحدات القوات المسلحة صدت هجوما شنته المجموعات المسلحة في محاور عين زارة، وخلة الفرجان، وطريق المطار، مؤكدا أن الجيش واصل التقدم في كافة المحاور.

كما أفاد المسماري بأن الاستطلاع الجوي من سرت حتى زوارة مستمر على مدار الساعة، مؤكدا أن معركة طرابلس ستنتهي قريبا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا