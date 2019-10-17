بعد ظهور بلعم بطرابلس.. مصدر عسكري يتوقع تنفيذ عمليات إرهابية

أكد إعلام الحربي، أن القوات المسلحة العربية الليبية، نجحت في تدمير آليات وقتل عدد كبير من المجموعات التابعة لقوات الوفاق، في عدة محاور بمحيط العاصمة طرابلس خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

وكشف مصدر إعلامي تابع للواء 73 مشاة، أن ظهور الإرهابي زياد بلعم، لم يكن أمرا مفاجئا، لإن القوات المسلحة تدرك جيدا بإن التنظيمات الإرهابية سوف تكشر عن انيابها ولا يستبعد استخدامهم أساليب القتال السابقة في بنغازي ودرنه من ملاغم بإشكال مختلفه إلى العمليات الإرهابية بالسيارات المفخخه (دقم) وغيرها.

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