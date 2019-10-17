الرئيس الإيطالي: النزاع في ليبيا يهدد استقرار قارة إفريقيا

قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يوم الأربعاء عقب إجراء محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب إن النزاع الذي طال أمده في ليبيا يمكن أن يزعزع استقرار قارة إفريقيا بأكملها.

وأضاف ماتاريلا في تصريحات للصحفيين “هناك مخاوف ضخمة بشأن الوضع في ليبيا الذي يهدد استقرار القارة الإفريقية بأكملها”، وفقا لما أوردته وكالة أنباء آكي الإيطالية.

وأدلى ماتاريلا بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفى مشترك مع ترامب فى البيت الأبيض بعد اجتماع دام 40 دقيقة معه فى المكتب البيضاوى.

وركزت المحادثات بين ماتاريلا وترامب على الأمن ومكافحة الإرهاب والتجارة والشرق الأوسط.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا