رئيس النيجر: الإرهابيون تمكنوا من السلطة في ليبيا

قال رئيس النيجر محمدو إيسوفو “إن التدخل في ليبيا هو مثال يثبت أن الإدارة السياسية العالمية ليست ديمقراطية – لقد حذرنا المجتمع الدولي من أن التدخل سيؤدي إلى اضطراب كبير”.

وأضاف الرئيس إيسوفو، أن التهديد الأمني لمنطقة الساحل قد تضخمت بسبب الأزمة الليبية. وفي تقييمه المباشر للصراع قال إيسوفو إنه يبدو أن العالم قد أدار ظهره للبلدان التي تتعامل مع تداعيات الأزمة.

وشارك إيسوفو وجهة نظر أفريقية حول القضايا المتعلقة بالأمن والتنمية الاقتصادية في منتدى رودس السابع عشر الذي عقد في جزيرة رودس في اليونان.

وصرح إيسوفو “لقد أدار العالم ظهره لما يحدث في ليبيا ، وكذلك الدول الأخرى التي تكافح الصراع وعدم الاستقرار مثل نيجيريا وتشاد. وكان على النيجر أن تتعامل مع تداعيات الأزمة”.

والدولة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى غير الساحلية واحدة من الدول المجاورة لليبيا، وقال إيسوفو إن النيجر لم يتم التشاور معها مطلقًا بشأن ما إذا كان التدخل العسكري هو الحل للأزمة هناك.

وأوضح إيسوفو “التدخل في ليبيا هو مثال يثبت أن الإدارة السياسية العالمية ليست ديمقراطية – لقد حذرنا المجتمع الدولي من التدخل الذي علمنا أنه سيسبب أضطراب واسع”.

وقد تسبب ذلك في مشكلة بالفعل … منذ عام 2014 تشهد ليبيا قتالًا عنيفًا بالقرب من العاصمة طرابلس بين الجماعات المسلحة المختلفة. ولا توجد آمال متجددة في السلام بالرغم من تصريح قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بأنه مستعد لإجراء محادثات مع رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني فايز السراج.

فقدان السيطرة

وقال إيسوفو “الإرهابيون حصلوا على السلطة في ليبيا وهذا شيء لا يمكن أن نسمح به في دولة مجاورة. هناك فقدان تام للسيطرة على الأرض ولم يتمكن المجتمع الدولي من إيجاد حلول للنزاع المستمر”.

وأضاف أن البلاد لا يمكنها حتى التفكير في إجراء الانتخابات في أي وقت قريب بالنظر إلى الوضع الأمني الخطير.

وصرح إيسوفو “بموجب خطة سابقة كان من المفترض أن تعقد ليبيا انتخابات في عام 2018 ، لكن تم تعليق ذلك بسبب الانقسامات بين الزعماء المتنافسين. يجب أن تحدث إعادة الدولة أولاً ، يجب أن تشارك إفريقيا والاتحاد الأفريقي في هذا القرار ويجب أن يكون لدينا كلمة في الأمر، يجب أن نعمل مع الأمم المتحدة ، ولدينا خبرة بما يحدث في الصراع في إفريقيا. انظر لقد وجدنا حلاً للأزمة في السودان “.

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