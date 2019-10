أعلنت غرفة عمليات الكرامة سوق الجمعة أن سلاح الجو استهدف مواقع الوفاق بالقرب من الاستراحة الحمراء بمحور عين زارة

يأتي ذلك ضمن عمليات سلاح الجو المستمرة في المنطقة، لدعم قوات الجيش الليبي على الأرض.

