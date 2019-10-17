أعلن القائم بأعمال السفارة البريطانية في ليبيا نيكولاس هوبتون أن العمل مع جميع الأطراف من أجل بناء مستقبل مستحق لكل الليبيين هو أولوية بلاده في ليبيا.

وأكد هوبتون الذي يؤدي زيارة هي الأولى لطرابلس أنه يرغب في زيارة مدن ليبية أخرى، مشددا على أنه سيعمل بكل جدية من أجل تحقيق أولويات بريطانيا في ليبيا.

والتقى وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا الاثنين القائم بالأعمال بالسفارة البريطانية لدى ليبيا”نيكولاس هوبتون”.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس بحث آفاق التعاون بين وزارة الداخلية والمملكة المتحدة ومناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالمجال الأمني في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، كما تم التطرق إلى موضوع تدريب العناصر الأمنية التابعة للوزارة، بالإضافة إلي عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك

The post السفارة البريطانية: نسعى للعمل مع جميع الأطراف من أجل ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية