وزير “محلي الوفاق” يلتقي عميد بلدية درج لهذا السبب

التقى وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر مع عميد وأعضاء المجلس البلدي درج.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء بحث استحداث مكتب مراقبة خدمات مالية بالبلدية واستكمال صيانة الطريق الرابط بين نالوت وسيناون والذي وقف العمل به منذ سنة 2011

وتناول الاجتماع مناقشة آلية حل مشكلة المياه والصرف الصحي في أغلب محلات البلدية وكذلك مناقشة حفر آبار لكل من (الشعواء –درج –تفلفلت – تقطة – آوال ) وكذلك إمكانية توصيل مياه النهر الصناعي إلى محلات البلدية والنظر إلى محلة آوال باعتبارها محلة جديدة تفتقر إلى العديد من الخدمات التي تحتاجها أي محلة .

