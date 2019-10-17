النائب عبدالنبي : منظومة النهر الصناعي ستصل إلى أمساعد مروراً بطبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد النائب بنواب طبرق الصالحين عبدالنبي عقد اجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبدالله الثني بخصوص منظومة النهر الصناعي في أجدابيا وإمكانية توصيلها إلى أمساعد مروراً بطبرق .

عبد النبي أوضح – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – أنه تم عقد اجتماع بهذا الخصوص مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري وتم تكليفه من رئاسة الوزراء لمتابعة هذا الإجراء مع جهاز النهر الصناعي .

وقال إن البدري تولى هذا الإجراء وتقدمنا بمذكرة تفصيلية إلى رئيس مجلس الوزراء بضرورة تنفيذ هذه الوصلة، وكانت الاستجابة من رئيس مجلس الوزراء بما جاء في المذكرة .

يشار إلى أن الثني أصدر قراراً بتخويل جهاز النهر الصناعي بضرورة العمل على تنفيذ هذه الوصلة بالسرعة الممكنة، وكانت الاستجابة من جهاز النهر الصناعي على هذا الطلب .

رئيس الحكومة طالب جهاز النهر الصناعي بإصدار قرار بإعداد التحويرات للتصاميم حتى تكون هنالك وصله إلى مدينة المرج وضواحيها، ومدينة البيضاء وضواحيها، ودرنة وضواحيها، لتصل من الأبيار حتى أمساعد مروراً بطبرق، بحسب النائب عبد النبي .

وأشار النائب إلى أن مجلس الوزراء وافق على المشروع وخصص مبلغ 19 مليون لهذه الوصلات، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن ينطلق المشروع خلال الست أشهر من العام المقبل .

وتابع أنه من المتوقع أن يستمر العمل في هذا المشروع في ثلاثة سنوات ونصف تقريباً أو أربع سنوات، حتى تصل المياه من أجدابيا إلى أمساعد وكافة هذه المنطقة التي يمر بها وتتغذى بالمياه .

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