ستيفاني وعبدالجليل يبحثان ملف الطلبة النازحين

اجتمع وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل مع نائبة الممثل الخاص في ليبيا للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة ستيفاني وليامز وذلك لمناقشة عدة مواضيع في الشأن الليبي.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة ملف النازحين وتأثيره على بداية العام الدراسي الجديد حيث أن عدة مدارس في أكثر من منطقة لم تستطع استقبال الطلبة بسبب وجود العائلات النازحة فيها ما أدى إلى تأخر الطلبة عن الالتحاق بدراستهم.

وبحث الطرفان سبل العمل على إيجاد حلول سريعة وبديلة للنازحين وتمكين الطلبة من العودة لمدارسهم بأسرع وقت وتشكيل لجان لمتابعة أمور الطلبة النازحين والعائلات النازحة.

كما تم التطرق لمشاكل تخص لجنة الطوارئ منها الكهرباء والوقود والقمامة وغيرها التي حدثت بسبب الحرب على طرابلس.

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