الثني يبحث احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية ببنغازي

بحث رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، أمس، احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية ببنغازي، وذلك خلال اجتماع موسع عقده بديوان مجلس الوزراء في بنغازي.

وحضر الاجتماع وزير الصحة، الدكتور سعد عقوب، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، صقر بوجواري، ورئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور أحمد ارتيمه، ورئيس جهاز الإسعاف والطوارئ، سالم حسين، إضافة إلى مديري المستشفيات والمراكز الصحية بنغازي.

وناقش الاجتماع أبرز الاحتياجات الملحة للمستشفيات والمراكز الصحية، حيث أصدر الثني تعليماته بعدم إثقال كاهل المواطن بأعباء شراء الأدوية خاصة أدوية الأمراض المزمنة، مؤكدا أن الحكومة على استعداد تام لتذليل الصعاب، وخاصة التي ترتبط بالمواطن مباشرة.

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