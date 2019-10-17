بعد توقف دام ثمان سنوات .. خدمات سبها تباشر بجمع القمامة من شوارع المدينة

أخبار ليبيا 24 – خاص

باشرت شركة خدمات النظافة سبها العمل ليلة البارحة بجمع القمامة من شوارع المدينة بعد عودة الأمن للمدينة، وانتشار دوريات تابعة لقوات الجيش الوطني .

وقال المدير المكلف لشركة خدمات النظافة سبها خالد أبوصلاح – لأخبار ليبيا 24 – إن الشركة باشرت العمل ليلا بعد توقف دام ثمانية سنوات بسبب تردي الوضع الامني بالمدينة .

أبوصلاح أوضح أن العمل يقتصر على بعض الشوارع فقط بسبب عدم توفر الأضاءة في الشوارع الاخرى مما ترتب عليه إخراج 4 آليات فقط .

وطالب المدير المكلف شركة الكهرباء بإنارة كافة الشوارع ليتم توزيع كافة الدوريات في جميع الأحياء، لافتًا إلى أن الشركة تعمل الان بثلاثة ورديات مما سياهم في عدم تراكم القمامة لساعات طويلة بالشوارع .

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