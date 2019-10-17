طرابلس..ضبط مروجي مخدرات في عمليتين منفصلتين

تـمكن مـكتب تـحريات تـاجـوراء الـتابع لـلإدارة الـعامة لـمكافحة الـمخدرات والـمؤثرات الـعقلية مـن ضـبط أحـد مـروجي الـمخدرات، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

وأفادت مصادر وزارة الداخلية، أنه بـعد ورود مـعلومات عـن قـيام شـخص يـقوم بـترويج الـمخدرات نـوع حـشيش، فتمت متابعته، وتـم ضـبطه مـتلبسا بـعملية الاتـجار بـالـمواد الـمخدرة وبـحوزته كـيلو جـرام مـن مـخدر الـحشيش عـدد 4 قـطعة.

وفي عملية أخرى، تـمكن أعـضاء الـتحري والـقبض بـإدارة الـعمليات والـتنسيق الـتابعة لـلإدارة الـعامة لـمكافحة الـمخدرات، مـن ضـبط شـخص لـيبي يـمتهن تـرويج الأقـراص الـمهلوسة، وتـم ضـبطه وبـحوزته ألـف قـرص تـرمادول 1000.

وتمت إحالة المتهمين إلى الجهات ذات الاختصاص لاستكمال التحقيقات، وليأخذ القانون المتبع مجراه.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا