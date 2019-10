الخرطوش: يكشف عن ظهور بلعم في محاور القتال

بطرابلس

كشف عضو شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش المنذر الخرطوش، عن ظهور الإرهابي زياد بلعم الذي يعد أحد أبرز قادة شوري ثوار بنغازي التابع لتنظيم القاعدة في محاور القتال جنوب طرابلس.

ويعد بلعم أحد أبرز القادة الإرهابيين المطلوبين في عدة جرائم في بنغازي، كما أنه كان حليفا ومقربا من قائد تنظيم مجلس شورى بنغازي الإرهابي وسام بن حميد، علاوة على علاقته الوثيقة بالمدعو ابراهيم الجضران آمر حرس المنشآت النفطية سابقا

