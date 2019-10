أطلق مركز مصراتة الطبي بالتعاون مع قسم الصيدلة السريرية بإدارة الصيدلة أول برنامج تدريبي يستهدف تدريب الصيادلة السريريين العاملين بالأقسام.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن البرنامج التدريبي يهدف لتأهيل وتدريب صيادلة سريريين يختصون بتقديم الرعاية الطبية الصيدلانية للمرضى داخل المركز بعد التأكد من إعطاء المريض الدواء حسب الجرعة والشكل المناسبين.

ويستمر تنفيذ البرنامج التدريبي على مدى أسبوعين، حيث يبادر مركز مصراتة الطبي بتنفيذ البرنامج كأول مركز طبي متخصص في ليبيا يبدأ في تدريب الصيادلة السريريين بعد تفعيل قسم الصيدلة السريرية بإدارة الصيدلة.

ويتناول البرنامج التدريبي محاضرات متنوعة تشمل التدخلات العلاجية الطارئة والمزمنة، والأدوية المنقذة لحياة حديثي الولادة بقسم العناية الفائقة، والتفصيل الصيدلاني وحساب المحاليل الوريدية للمريض حسب الوزن.

وجرى تفعيل قسم الصيدلة السريرية بإدارة الصيدلة لأول مرة عام 2018 لوضع المعايير والأنظمة والإجراءات اللازمة لتطبيق الصيدلة السريرية بالمرافق الصحية، فضلًا عن وضع الوصف الوظيفي لوظيفة الصيدلة السريرية وتحديد احتياجات المستشفيات والمراكز المتخصصة من صيدلي سريري وصيدلي أول سريري وصيدلي استشاري سريري، إلى جانب تدريب الصيادلة السريريين ورصد المشاكل والعقبات التي تحول دون تطبيق معايير ممارسة الصيدلة السريرية الجيدة.

ويبلغ العدد الفعلي من الصيادلة السريريين العاملين بالمستشفيات والمراكز التخصصية 120 صيدلي على مستوى ليبيا، وفقًا للإحصائيات التي ذكرتها ريم المبسوط رئيس قسم الصيدلة السريرية التابع لإدارة الصيدلة.

The post مصراتة الطبي يطلق أول برنامج تدريب يستهدف الصيادلة السريريين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية