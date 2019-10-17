الثني يتابع سير عمل مشاريع الحكومة في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني سير عمل مشاريع الحكومة في بلدية طبرق، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في بنغازي مع عضو مجلس النواب عن البلدية مفتاح الشاعري،بحضور وزير الداخلية إبراهيم بوشناف.

الثني ناقش مع النائب الشاعري المشاريع المحالة إلى وزارة الحكم المحلي من قبل البلدية كصيانة مبنى البلدية وصيانة مبنى الخزانة.

كما ناقش الاجتماع المختنقات والمشاريع المزمع تنفيذها في منطقة الجغبوب، وقدم النائب عن طبرق لرئيس الحكومة مقترحا بإنشاء المركز الليبي للنظم والمعلومات، ومقترحا لإنشاء بلدية مرسى الدفنة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24