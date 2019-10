أعلنت الكتيبة 82 مشاة أن مليشيات الوفاق التي ينتمي إليها المدعو العثماني باستهداف عائلة عبدالرحمن ميلود التميمي، في الفرناج.

وأضافت الكتيبة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، أن الرماية تسببت في مقتل زوجته التميمي وأخته وأبنائه، وتعرضه للإصابة، حيث أنه يتلقى العلاج الان في المستشفى

The post الجيش: مليشيات الوفاق تستهدف عائلة في الفرناج appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية