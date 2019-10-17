«تسييري الكفرة» يوقع عقد حفر بئر مياه في قرية المعلمين

وقع المجلس التسييري لبلدية الكفرة عقد حفر بئر مياه في قرية المعلمين، في إطار خطة معالجة مشاكل شح المياه داخل المدينة وضواحيها.

كما أعلن المجلس توفير مضخة مياه لقرية بلال، حسب بيان على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

ووعد المجلس بعمل زيارات ميدانية إلى الضواحي، لمتابعة أزمة الإمداد المائي، ووضع الحلول الفورية لها، ومنها توقيع عقود حفر آبار، وتنفيذ خطوط مياه وتوفير مضخات مياه.

وتعاني مدن عديدة من أزمة شح المياه، ومنها طبرق حيث تحتاج محطة معالجة مياه البحر فيها إلى أعمال صيانة مكثفة، وأيضا سرت وغريان، التي انقطعت المياه عن مناطق بهما لشهور.

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