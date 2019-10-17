امعيتيق يناقش توريد محطات تحلية لـ14 مدينة ساحلية‎

اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموارد المائية عبدالله السني، وبحضور الدكتور زهير محمود المكلف بدراسة ملف المياه.

وبحسب إدارة الإعلام والتواصل بمجلس الوزراء فإن امعيتيق شدد على ضرورة البدء الفوري في تنفيذ محطات معالجة وتحلية المياه وضمان مصادر تمويلها والعمل على ايقاف التعديات والتجاوزات التي تتعرض لها خطوط النهر الصناعي، وإجراء الصيانات والمعالجات اللازمة لضمان انسياب المياه بشكل طبيعي .

وعرضت إدارة الإعلام بمجلس الوزراء بحكومة الوافق، صورا للعرض المرئي الدي ناقشه الاجتماع تضمن الاجراءات التنفيذية والموقف الحالي من مقترحات لمشاريع الشركة العامة للتحلية لإنشاء 14 محطة تحلية في المدن الساحلية من طرابلس إلى طبرق تنتظر صدور الإذن بالتعاقد من مجلس الوزراء.وبحسب العرض المرئي فإن القدرة الانتاجية اليومية الإجمالية للمحطات تتجاوز 1.5 مليون متر مكعب يوميا نصيب طرابلس منها 500 ألف متر مكعب، وبنغازي 400 ألف، دون التطرق للتكلفة المالية.

أما محطات زليتن وصبراتة ودرنة وسوسة وبوترابة وسرت فتبلغ طاقتها الانتاجية حسب العرض 50 ألف متر مكعب لكل منها، ومحطة مصراتة 85 ألف ومحطة الخمس 150 ألف، ومحطة الزويتينة 60 ألف متر مكعب وسهل الجفارة 200 ألف، وخليج البمبة 30 ألف، و40 ألف لمحطة طبرق.

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