ليبيا للاتصالات توقع اتفاقية مع الهيئة العامة للمعلومات

وقعت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون، مع الهيئة العامة للمعلومات في مجال تفعيل الربط الإلكتروني بين أنظمة الشركة وقاعدة البيانات الوطنية بالهيئة عبر الشبكة الوطنية لتبادل البيانات.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه وقع الاتفاقية، عن جانب شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، مدير الشركة عادل أبوفارس، وعن جانب الهيئة العامة للمعلومات، رئيس لجنة الإدارة عبدالرؤوف البيباص.

وبموجب هذه الاتفاقية، توفر الهيئة العامة للمعلومات، باعتبارها تدير قاعدة البيانات الوطنية، لصالح شركة ليبيا للاتصالات والتقنية البيانات الأساسية المتعلقة بالمواطن حسب الرقم الوطني.

ونصت الاتفاقية، على تشكيل فريق عمل مشترك من الطرفين يتولى استكمال ومتابعة موضوع الاتفاقية بشكل دوري وتقديم الدعم الفني اللازم كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، وبعد ساعات الدوام الرسمي لضمان استمرار تنفيذ الاتفاقية.

وتأتي الاتفاقية التي وقعها الطرفان، في الإطار التكاملي بين الهيئة العامة للمعلومات ومختلف مؤسسات الدولة في مشاريع الربط مع قاعدة البيانات الوطنية في تطبيقاتها الإلكترونية المختلفة لغرض تسهيل الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات للمواطنين.

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