الرئاسي يبحث تنفيذ مشروعات التنمية بالجنوب

ترأس النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان، اجتماع لجنة متابعة تنفيذ مشروعات التنمية في الجنوب، مع وزارة التخطيط، الطاهر الجهيمي بحضور عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة، ووكيل وزارة التخطيط محمد الزيداني، وعدد من المختصين بالوزارة، والمستشار الفني بالمجلس الرئاسي فرج العماري.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، مناقشة سير العمل في برنامج تنفيذ المشروعات التنموية من أجل حلحلة المشاكل وتذليل العراقيل التي واجهت الإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية في الجنوب، حيث تم الاتفاق على جملة من الإجراءات من بينها عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية خلال الأسبوع القادم تضم وزارة التخطيط، والقطاعات ذات العلاقة، والأجهزة التنفيذية، والمستشارين الفنيين باللجنة، على أن يكون من مخرجات هذه الاجتماعات إعداد قائمة باحتياجات القطاعات من المشروعات التنموية، وتحديد أولويات البدء في تنفيذها بالإضافة إلى إعداد قوائم بمشروعات الصيانة اللازمة لحل المختنقات لمختلف القطاعات بالمنطقة الجنوبية، ومشروعات القطاعات الجاري تنفيذها من قبل القطاعات والأجهزة التنفيذية والمطلوب تفعيلها، فضلًا عن مشروعات القطاعات والأجهزة التنفيذية والمطلوب إلغاؤها.

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