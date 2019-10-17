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امغيب: إجتماع القاهرة يهدف إلى لمّ شمل المجلس ليعود إلى الواجهة السياسية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن وفد المجلس الذي سيستهل زيارته إلى القاهرة اليوم الخميس سيتكون من 90 نائباً ويستهدف مناقشة أمور عدة أبرزها لمّ شمل مجلس النواب ليعود هو الواجهة السياسية التي يجب أن تخاطب ويخاطبها العالم بصفته الجهة الشرعية المنتخبة من قبل الشعب الليبي.

إمغيب أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أن هذه هي الجولة الثانية لأعضاء مجلس النواب بعد لقاء عقدوه في القاهرة منتصف يوليو الماضي برعاية اللجنة الوطنية المعنية بليبيا وذلك في إطار الجهود التي تبذلها القاهرة لتوحيد البرلمان المنقسم.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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