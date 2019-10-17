الثني يبحث إحتياجات المستوصفات والمراكز الصحية في بنغازي

ليبيا – ناقش رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأربعاء احتياجات المستوصفات والمراكز الصحية ببغازي وذلك خلال اجتماع موسع عقده في قاعة المرحوم إبراهيم بكار في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة حضر اللقاء كل من وزير الصحة سعد عقوب ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد الطاهر الهمال ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بو جواري بالإضافة إلى رئيس جهاز الإمداد الطبي أحمد ارتيمه ورئيس جهاز الإسعاف والطوارئ سالم حسين إلى جانب مدير مكتب الخدمات الصحية بنغازي ناصر الكاديكي ومدراء المستوصفات والمراكز الصحيه التابعة لمكتب بنغازي.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أبرز احتياجات المراكز الصحية خلال هذا الوقت،صادرا تعليماته بضرورة العمل على مدار 24 ساعة ومواكبة حملات التطعيم والاهتمام بالبرنامج الصحية وبرامج الرعاية الأولية.

وطالب رئيس الحكومة بتقديم تصور لإستحداث مركز للدعم النفسي والاجتماعي يختص بمواطني المناطق التي تعرضت للحروب والدمار،مؤكدا على ضرورة وضع خطه استراتجية عملية وعلمية للعام القادم.

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