برلماني يكشف أجندة عمل اجتماعات القاهرة.. توحيد البرلمان على رأسها

قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة إن اللقاء الذي يتوقع أن يبدأ أعماله غداً الجمعة سيتطرق إلى الفقرة الخامسة من اجتماع “القاهرة 1” التي تتمثل في ضرورة عقد جلسة لأعضاء مجلس النواب في أي مدينة ليبية يتم الاتفاق عليها قصد مناقشة الأوضاع في البلاد وتوحيد البرلمان.

افحيمة توقع في تصريح صحافية، أن يحضر اجتماع القاهرة عدد أكبر من الذين حضروا الاجتماع السابق، مشيرا إلى أن غالبية الأعضاء الذين لم يحضروا الاجتماع الأول وافقوا على ما جاء في بيانه الختامي وهو ما يعتبره مشجعاً لهم على المشاركة في هذا الاجتماع،لافتاً إلى أنه في حال تمكنوا من جمع غالبية أعضاء مجلس النواب فهذا سيحل كثيراً من المسائل المعقدة.

