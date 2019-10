مة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، الفاو، بيوم الأغذية العالمي في ليبيا، عبر مبادرات لدعم الجهود الليبية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والقضاء على الجوع بحلول العام ألفين وثلاثين.

وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي سامر عبد الجابر، إن برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الفــاو يعملان مع المجتمعات والحكومة الليبية على مشاريع تعزز الأمن الغذائي، والقدرة على التكيف والصمود.

The post برنامج الأغذية: مبادرات لدعم الجهود الليبية في تحقيق التنمية المستدامة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية