ضبط متهمين بترويج المخدرات في تاجوراء

تـمكن مـكتب تـحريات تـاجـوراء الـتابع لـلإدارة الـعامة لـمكافحة الـمخدرات والـمؤثرات الـعقلية مـن ضـبط أحـد مـروجي الـمخدرات.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق إن إدارة مكافحة المخدرات تلقت معلومات تفيد بقيام شخص لـيبي الـجنسية بـترويج الحـشيش موضحة أنه تـم ضـبطه مـتلبسا بـعملية الاتـجار بـالـمواد الـمخدرة وبـحوزته كـيلو جـرام مـن مـخدر الـحشيش عـدد 4 قـطعة.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى اتخاذ الإجـراءات الـقانونية حـياله وأحـيل إلـى نـيابة مـكافحة جـرائم الـمـخدرات مـن حـيث الاخـتصاص.

كـما تـمكن أعـضاء الـتحري والـقبض بـإدارة الـعمليات والـتنسيق الـتابعة لـلإدارة الـعامة لـمكافحة الـمخدرات مـن ضـبط شـخص لـيبي الـجنسية بـعد ورود مـعلومات تـفيد بأنه يقوم بترويج الأقـراص الـمهلوسة وتـم ضـبطه وبـحوزته ألـف قـرص تـرمادول (1000) واتـخاذ الإجـراءات الـقانونية حـياله وأحـيل إلـى نـيابة مـكافحة جـرائم الـمخدرات.

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