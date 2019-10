المتوسط: كشفت قناة العربية الإخبارية عن شن الجيش غارة جوية على منطقة باب تاجوراء وسط طرابلس .

وأضافت القناة، أن ” الغارة الجوية استهدفت تجماعات للميليشيات وآليات تابعة لقوات حكومة الوفاق “.

The post الجيش يشن غارة جوية على منطقة باب تاجوراء وسط طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية