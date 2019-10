الأمم المتحدة تطالب بالإفراج الفوري عن سهام سرقيوة

قالت الأمم المتحدة، أنه قبل ثلاثة أشهر، اختُطفت سهام سرقيوة، العضو المنتخب في مجلس النواب، ليلاً من منزلها في بنغازي. ومنذ عملية اختطافها العنيفة من قبل مُسلحين، يظلّ مصير السيدة سرقيوة مجهولاً.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها تتابع الاختفاء القسري لسرقيوة والحالات المماثلة في جميع أنحاء البلاد، تجدد التأكيد على أن السلطات المختصة في شرق ليبيا تتحمل المسؤولية القانونية في تحديد مصير سرقيوة ومكان وجودها. وفي الوقت نفسه، تنوه البعثة بانها على اتّصال مستمر ووثيق مع أسر الضحايا بهذا الشأن.

