أردوغان يوجه الشكر لـ” الوفاق” لرفضها التنديد بالعدوان التركي ضد سوريا

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشكر لحكومة الوفاق لرفضها موقف الجامعة العربية الرافض للعدوان التركي ضد سوريا.

وقال أردوغان في تصريحات صحفية، إن المساندة السياسية التي تلقاها من عدة دول مثل ليبيا وقطر والصومال، تدعم صمودهم ضد الهجمة عليهم، وإنه يحيي باسمه وباسم الشعب التركي تلك الوقفة.

ورفضت خارجية الوفاق الأيام الماضية طلب الجامعة العربية من أعضائها خفض التمثيل الديلوماسي مع تركيا، بسبب سيادية ذلك القرار والعلاقات الإستراتيجية والتاريخية بين ليبيا وتركيا.

