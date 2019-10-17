البحرية الليبية: إنقاذ 82 مهاجر شمال الزاوية

أعلنت القوات البحرية الليبية إنقاذ 82 مهاجر غير شرعي شمال شرق الزواية بالغرب الليبي.

وبين مكتب الإعلام والثقافة البحرية أن غرفة عمليات حرس السواحل تلقت بلاغا من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قارب هجرة غير شرعية فاستجاب التشكيل الأول لحرس السواحل / طرابلس وتمكن من العثور على قارب مطاطي على متنه عدد (82) مهاجر غير شرعي، بينهم (11) إمرأة، و(8) أطفال، وذلك على بعد (40) ميل شمال شرق الزاوية.

وأوضحت القوات البحرية أن المهاجرين ينحدرون من جنسيات السودان وسوريا وواحد من بنغلاديش والباقي جنسيات أفريقية مختلفة.

وأشارت القوات البحرية إلى أنه تم إنزال المهاجرين في نقطة الخمس لحرس السواحل وتقديم المساعد الإنسانية والطبية اللازمة، مبينا أنهم ينتظرون تجاوب جهاز مكافحة الهجرة التابع لوزارة الداخلية لدفع أحد مراكز الإيواء التابعة له بالمنطقة لاستلامهم حيث تم إعلام الجهات ذات العلاقة بالخصوص، وفي حالة عدم التجاوب سيتم إخلاء سبيلهم لاحقا.

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