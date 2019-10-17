كاجمان يبحث سبل حلحلة العراقيل التي تواجه تنفيذ المشروعات التنموية في الجنوب

ليبيا – ترأس عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان اجتماع لجنة متابعة تنفيذ مشروعات التنمية في الجنوب مع وزارة التخطيط أمس الأربعاء.

الاجتماع ناقش وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي سير العمل في برنامج تنفيذ المشروعات التنموية من أجل حلحلة المشاكل وتذليل العراقيل التي واجهت الإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية في الجنوب.

وتم الاتفاق على جملة من الإجراءات من بينها عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية خلال الأسبوع القادم تضم وزارة التخطيط والقطاعات ذات العلاقة والأجهزة التنفيذية والمستشارين الفنيين باللجنة على أن يكون من مخرجات هذه الاجتماعات إعداد قائمة باحتياجات القطاعات من المشروعات التنموية وتحديد أولويات البدء في تنفيذها.

كما تم إعداد قوائم بمشروعات الصيانة اللازمة لحل المختنقات لمختلف القطاعات بالمنطقة الجنوبية ومشروعات القطاعات الجاري تنفيذها من قبل القطاعات والأجهزة التنفيذية والمطلوب تفعيلها فضلاً عن مشروعات القطاعات والأجهزة التنفيذية والمطلوب إلغاؤها.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على أن عرض نتائج هذه الاجتماعات على اللجنة في موعد أقصاه نهاية الأسبوع القادم.