البرلمان يطلق هذا التحذير بشأن مواقع إنتاج وتصدير النفط

أعربت لجنة متابعة أداء المؤسسة الوطنية للنفط بمجلس النواب عن قلقها من التقارير والشكاوى الواردة إليها من عدد من الناشطين البيئيين والسكان المحليين حول الأوضاع البيئية المتعلقة بمواقع إنتاج وتصدير النفط.

وقال رئيس اللجنة يوسف العقوري في بيان له إنه “من خلال دراسة مبدئية للجنة يتبين أن الأوضاع البيئية حول تلك المواقع يمكن وصفها بالسيئة” بسبب “تزايد التلوث البيئي بتلك المواقع وغياب المعالجة الناجعة للانبعاثات الغازية وضعف مراقبة النشاط الإشعاعي بالإضافة إلى غياب المعايير في التخلص من النفايات النفطية ومعالجة المعدات النفطية بما يحقق سلامة العاملين”.

ودعت اللجنة “مؤسسة النفط والشركات النفطية إلى ضرورة وضع مخصصات كافية لمعالجة تلك الآثار السلبية واتباع المعايير في اختيار الشركات العاملة في مجال البيئة والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال” مشددة على “أهمية إعداد كفاءات وطنية في مجال البيئة ورفع مستواهم بما يمثل نظرائهم في الدول المتقدمة في مجال البيئة”.

وأكدت اللجنة على “أهمية النهوض بالتشريعات واللوائح الليبية في مجال البيئة بصفة عامة والنفطية بصفة خاصة حيث يتبين أن هناك قصور كبير في تلك التشريعات وحاجة إلى تحديثها بما يواكب المعايير العالمية الحديثة”.

ودعت اللجنة لتكاتف “الجهود والعمل مع الجهات المختصة بالبيئة وإبرزها الهيئة العامة للبيئة وهيئة الإصحاح البيئي” مشددة على أهمية “نشر الوعي بين العاملين في القطاع النفطي والسكان المحليين القريبين من مواقع الإنتاج بأهمية المحافظة على البيئة”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا