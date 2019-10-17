محاولة إفريقية لتعيين بديل لسلامة في ليبيا

حاول الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن، الأربعاء، دون جدوى، تعيين مبعوث مشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في ليبيا التي مزقتها الصراعات، في محاولة واضحة ليحل هذا المبعوث محل مبعوث الأمم المتحدة الحالي غسان سلامة.

وبحسب ما نشرته صحيفة startribune ، فقد شارك دبلوماسيون من جنوب إفريقيا وساحل العاج وغينيا الإستوائية في تقديم المقترح استناداً إلى قرارات اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا في 8 يوليو ومجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 27 سبتمبر في نيويورك والتي تدعو إلى تعيين مبعوث مشترك.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين قولهم إن الدول الأفريقية أثاروا القضية خلال مشاورات مغلقة الأربعاء، لكنها لم تتلقَ الدعم الكافي من قبل المجلس المؤلف من 15 عضوا، حيث قال العديد من الأعضاء إنه لم يحن الوقت لتغيير “الخيول في منتصف الطريق”.

وقال الدبلوماسيون الذين تحدثوا للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويتهم كون مناقشات المجلس كانت سرية، إن العديد من أعضاء مجلس الأمن قالوا إنهم بحاجة للتركيز على تنفيذ خطة سلام ومؤتمر برلين لإنهاء أزمة ليبيا.

وأشارت startribune في تقريرها إلى أن الدول الإفريقية الثلاث التي شاركت في تقديم المقترح، قد صاغت بيانا مقترحا لمجلس الأمن بخصوص تطورات الأوضاع في ليبيا، لكنه لم يصدر.

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