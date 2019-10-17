مجلس النواب يشارك في أعمال الدورة 141 للاتحاد البرلماني الدولي في بلغراد

شارك نائبا رئيس مجلس النواب فوزي النويري، وأحميد حومه، في أعمال الدورة 141 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة بالعاصمة الصربية بلغراد، تحت عنوان “تعزيز التعاون الدولي.. الأدوار والآليات البرلمانية”.

وأوضح مجلس النواب أن مشاركته تأتي لتوحيد الرؤى والمواقف، ورفع مستوى التنسيق والتعاون البرلماني بما يخدم برلمانات الدول الأعضاء بالاتحاد، وفتح مزيد من أطر التواصل بين شعوب العالم من خلال ممثليهم في البرلمانات الوطنية، كما أنها تأتي في إطار تأكيد اتحاد البرلمان الدولي على أن مجلس النواب هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا