الحكم المحلي تبحث مشكلة المياه ببلدية درج

التقى وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر مع عميد وأعضاء المجلس البلدي درج.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أنه جرى خلال اللقاء التباحث حول استحداث مكتب مراقبة خدمات مالية بالبلدية واستكمال صيانة الطريق الرابط بين نالوت وسيناون والذي توقف العمل به منذ 2011

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آلية حل مشكلة المياه والصرف الصحي في أغلب محلات البلدية وكذلك مناقشة حفر آبار لكل من ( الشعواء –درج –تفلفلت – تقطة – آوال ) وكذلك إمكانية توصيل مياه النهر الصناعي إلى محلات البلدية والنظر إلى محلة آوال باعتبارها محلة جديدة تفتقر إلى العديد من الخدمات التي تحتاجها أي محلة .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا