البعثة الأممية تطالب بالإفراج الفوري عن سرقيوة

أخبار ليبيا24

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الخميس إنها تواصل متابعة الاختفاء القسري النائب سهام سرقيوة والحالات المماثلة في جميع أنحاء البلاد، مؤكدة أن على السلطات المختصة في شرق ليبيا أن تتحمل المسؤولية القانونية في تحديد مصيرها ومكان وجودها.

وأضافت، في بيان، “قبل ثلاثة أشهر، اختُطفت سهام سرقيوة، العضو المنتخب في مجلس النواب، ليلاً من منزلها في بنغازي. ومنذ عملية اختطافها العنيفة من قبل مُسلحين، يظلّ مصير السيدة سرقيوة مجهولاً”.

ونوهت البعثة، أنها على اتصال مستمر ووثيق مع أسر الضحايا بهذا الشأن.

وقال، “منذ بدء الهجوم على طرابلس من قبل قوات الجيش الوطني الليبي في شهر أبريل، سجلت البعثة زيادة مثيرة للقلق في عدد حالات الاختفاء القسري في البلدات والمدن في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في طرابلس وبنغازي وترهونة ومرزق”.

وأشارت إلى قانون العقوبات الليبي يحظر عمليات الاختفاء القسري، بما في ذلك على أساس الآراء أو الانتماءات السياسية، كما تعد انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، تدخل ضمن نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت، “إن الاختفاء القسري للسيدة سرقيوة يعتبر رسالة ترهيب إلى المسؤولين المنتخبين للحد من حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية”.

وأضافت، “إن أعضاء البرلمان يتمتعون بحصانة قانونية ضرورية لحماية المبادئ الديمقراطية والحريات، لذلك فإن استهداف عضو منتخب هو اعتداء على الأسس الديمقراطية للدولة، كما أنه يشكل محاولة واضحة لإسكات صوت واحدة من أبرز النساء الليبيات، وترويع النساء الأخريات، وثنيهنّ عن المشاركة في الحياة السياسية”.

وأكدت البعثة، أن العنف ضد النساء المنخرطات في العمل السياسي سواء بالاعتداء البدني أو الاختطاف أو عبر حملات التشويه وغيرها من المضايقات على أساس النوع الاجتماعي تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.

وأكدت البعثة، أنها تستهجن الرسائل التي تُرجي من وراء اختطاف سرقيوه، كما أكدت أنها سوف تستمر في رفع صوتها للمطالبة بالإفراج عنها، وأن يتم محاسبة المسؤولين عن اختطافها.

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