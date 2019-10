قال الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، إن الوضع الحالي على الأرض في ليبيا هو بالنسبة لنا مصدر كبير للقلق.

وأضاف في تصريح له: «نحن مقتنعون بأن استمرار العنف يعرض للخطر استقرار منطقة شمال أفريقيا بأكملها ويزيد من خطر التهديد الإرهابي».

