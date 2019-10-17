حرس السواحل ينقذ 82 مهاجرا غير قانوني شمال شرق الزاوية

تمكن الزورق “رأس أجدير” التابع لحرس السواحل أمس، من العثور على قارب مطاطي على متنه 82 مهاجرا غير قانوني، من بينهم 11 امرأة و8 أطفال، وذلك على بعد 40 ميلا شمال شرق الزاوية.

وحسب مكتب الإعلام والثقافة البحرية، فإن المهاجرين غير القانونيين يحملون جنسيات السودان وسوريا وبنغلاديش، وجنسيات إفريقية مختلفة.

وقد تم التوجه بهم إلى نقطة الخمس لحرس السواحل، كما قدمت المساعدة الإنسانية والطبية اللازمة لهم، حيث لا يزال المهاجرون بالنقطة في انتظار تجاوب جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لغرض استلامهم، حيث تم إعلام الجهات ذات العلاقة بالخصوص، وفي حال عدم التجاوب سيتم إخلاء سبيلهم لاحقا حسب المكتب الإعلامي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا