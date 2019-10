صحة الوفاق تعلن توافر حقنة علاج الليشمانيا

أكدت رئيسة قسم الإعلام والتثقيف الصحي بوزراة الصحة بحكومة الوفاق وداد بن نيران، وصول شحنة جديدة الجمعة القادمة من أدوية علاج الليشمانيا، تقدر بحوالي خمسة آلاف حقنة من عقار البنتوستام.

وقالت بن نيران في تصريحات صحافية، إن موعد الرحلة حدد بالاتفاق مع جهاز الإمداد الطبي والجهة الموردة للأدوية، وإن وزير الصحة أعطى أوامره بالتعاقد لاستجلاب 15 ألف حقنة أخرى، مشيرة إلى أن الشحنة ستكون متوفرة خلال أسبوعين من التعاقد، في حال فتح الاعتماد لإتمام الإجراء الذي يعتبر خارج صلاحيات الوزارة، وفق وصفها.

