الاتحاد الأفريقي للمشري: الحل بيد الليبيين بعيدا عن التدخلات الخارجية

التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري، اليوم الخميس، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي “موسى محمد فكي” في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن اللقاء تناول سبل الحل السياسي في ظل التطورات السياسية والأمنية الأخيرة التي تشهدها العاصمة طرابلس.

وأكد المشري على ضرورة أن يكون للاتحاد الأفريقي دور بارز في الحل وقطع الطريق أمام التدخلات السلبية للدول الأخرى.

من جهته أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أن الحل هو فقط بيد الليبيين بعيداً عن التدخلات الخارجية، مبينا أن مصلحة الاتحاد تكمن في استقرار ليبيا، ويمكن أن يلعب دوراً إيجابياً في حل أزمتها.

وحضر اللقاء كلاً من رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي في مجلس الدولة موسى فرج، ونائب رئيس لجنة متابعة الاتفاق السياسي بالمجلس بشير الهوش، وممثل دولة ليبيا لدى الاتحاد الأفريقي جمعة عامر، بالإضافة إلى مدير إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية خليفة الرحيبي.

أما من جانب مفوضية الاتحاد الأفريقي فقد حضر اللقاء محمد حسن لباد مبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان، وعدد من أعضاء المفوضية.

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