كتيبة باب تاجوراء تؤكد قصف أحد مواقعها بطرابلس من قبل الجيش

أخبار ليبيا24

أكدت كتيبة باب تاجوراء مساء اليوم الخميس تعرض أحد مقراتها لقصف جوي من قبل سلاج الجو التابع للجيش الوطني.

وفي تدوينة على “فيسبوك” قال المكتب الإعلامي للكتيبة، “قد تهدم مباني طرابلس ولكن لن تقف على أرضها. دفع الله ما كان أعظم. والحمد لله على السلامة رجال باب تاجوراء”.

بدوره أكد الناطق باسم الكتيبة وليد العيدودي في تصريحات صحفية تعرض مقر تابع لهم في شارع الظل بمنطقة بن عاشور وسط طرابلس من قبل سلاح الجو.

وشن سلاح الجو اليوم الخميس غارة جوية على مقر الكتيبة ما أدى إلى مقتل عدة عناصر، وفق ما أعلن عنه المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة.

وأفاد المركز، أن الغارة الجوية دمرت مقر غرفة عمليات الكتيبة.

وأظهرت صور جرى تداولها على الانترنت تصاعد الدخان الأسود جراء الغارة على مقر الكتيبة، كما أظهر تسجيل مصور أصوات انفجارات تزامن مع تصاعد الدخان الأسود.

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