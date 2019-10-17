العباني: بدء توافد النواب لمصر استعدادا لاجتماع القاهرة 2

أكد عضو مجلس النواب محمد العباني أن البرلمانيين بدئوا في التوافد على العاصمة المصرية القاهرة استعدادا لاجتماع القاهرة 2 المقرر انطلاقه صباح غد الجمعة برعاية السلطات المصرية.

وقال العباني في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن طائرتين ستقلعان من بنغازي وتونس لنقل النواب البالغ عددهم 90 برلماني تقريبا إلى القاهرة.

وحول جدل أعمال الاجتماع أكد العباني أن النواب سيلتقون لإعداد جدول أعمال اجتماعهم بالتوافق فيما بينهم مرجحا أن يتم التباحث حول إعادة تفعيل مجلس النواب ورأب الصدع به ومحاولة لملمة السلطة التشريعية للقيام بدورها.

وكان النواب اتفقوا في اجتماع القاهرة 1 يوليو الماضي على وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها واعتبار ذلك خط احمر لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال مؤكدين أن حل الازمة الليبية يكون من خلال مجلس النواب الليبي بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة بالبلاد من قبل الشعب والممثل الشرعي له مع التأكيد على مدنية الدولة الليبية والمحافظة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة التزاماً بالإعلان الدستوري وتعديلاته التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.

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