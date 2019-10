وقعت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون، مع الهيئة العامة للمعلومات في مجال تفعيل الربط الإلكتروني بين أنظمة الشركة وقاعدة البيانات الوطنية بالهيئة عبر الشبكة الوطنية لتبادل البيانات.

ووقع الاتفاقية، عن جانب شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، مدير الشركة المهندس “عادل أبوفارس”، وعن جانب الهيئة العامة للمعلومات، رئيس لجنة الإدارة الدكتور “عبدالرؤوف البيباص”.

وبموجب هذه الاتفاقية، توفر الهيئة العامة للمعلومات، باعتبارها تدير قاعدة البيانات الوطنية، لصالح شركة ليبيا للاتصالات والتقنية البيانات الأساسية المتعلقة بالمواطن حسب الرقم الوطني.

The post ليبيا للاتصالات توقع اتفاقية تعاون مع العامة للمعلومات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية