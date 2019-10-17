اخبار ليبيا الان

بالفيديو.. بريطانيا تكشف أولوياتها في ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد القائم بأعمال السفارة البريطانية في ليبيا نيكولاس هوبتون أن من أولويات بلاده العمل مع الجميع لبناء مستقبل مزدهر لكل الليبيين.
وأعرب هوبتون في تسجيل مصور تابعته بوابة إفريقيا الإخبارية عن سعادته للقيام بأوزل زيارة للعاصمة طرابلس، مؤكدا إجراء مجموعة من الاجتماعات الهامة.
وقال الدبلوماسي البريطاني “أتطلع إلى العمل مع البعثة الأُممية لإيجاد حل سياسي للصراع الحالي” مؤكدا أن من أولويات بلاده العمل مع الجميع لبناء مستقبل مزدهر لكل الليبيين مشيرا إلى أن لندن ستعمل مع الليبيين بكل جد لتحقيق ذلك.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك