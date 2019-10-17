بالفيديو.. بريطانيا تكشف أولوياتها في ليبيا

أكد القائم بأعمال السفارة البريطانية في ليبيا نيكولاس هوبتون أن من أولويات بلاده العمل مع الجميع لبناء مستقبل مزدهر لكل الليبيين.

وأعرب هوبتون في تسجيل مصور تابعته بوابة إفريقيا الإخبارية عن سعادته للقيام بأوزل زيارة للعاصمة طرابلس، مؤكدا إجراء مجموعة من الاجتماعات الهامة.

وقال الدبلوماسي البريطاني “أتطلع إلى العمل مع البعثة الأُممية لإيجاد حل سياسي للصراع الحالي” مؤكدا أن من أولويات بلاده العمل مع الجميع لبناء مستقبل مزدهر لكل الليبيين مشيرا إلى أن لندن ستعمل مع الليبيين بكل جد لتحقيق ذلك.

"يُسعدني أن أكون في #ليبيا 🇱🇾 في أول زيارة لي، وإجراء مجموعة من الاجتماعات الهامة. أتطلع إلى العمل مع البعثة الأُممية @UNSMILibya لإيجاد حل سياسي للصراع الحالي. ليبيا تستحق مستقبلاً أفضل وأكثر ازدهاراً” @NicholasHopton 🇱🇾🇬🇧 pic.twitter.com/6H009agiP4 — UK in Libya🇬🇧🇱🇾 (@UKinLibya) October 16, 2019

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