مراسم تسليم واستلام بمقر إدارة العامة للأمن المركزي فرع أجدابيا

أجريت بمقر إدارة العامة للأمن المركزي فرع أجدابيا، مراسم تسليم واستلام بين مدير الإدارة السابق عقيد محمد القجّه، وعقيد إبراهيم القابسي المكلف الجديد من قبل الإدارة العامة للأمن المركزي.

وجاءت هذه الخطوة بناء على تعليمات مدير الإدارة العامة للأمن المركزي عقيد صلاح الخفيفي، وقد تمت بحضور عقيد إيهاب بوخريص الكزة مدير أمن الهلال النفطي، وعقيد لؤي الشريف، وعقيد سالم العوامي رئيس قسم العلاقات العامة بالإدارة العامة، إلى جانب عدد من ضباط الفروع والمكاتب بالإدارة العامة للأمن المركزي.

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