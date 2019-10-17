“اقتصاد الوفاق” تكشف حجم قيمة ميزانية ليبيا لعام 2020

قالت حكومة الوفاق ليوم الخميس إن ميزانية عام 2020 تقدر بأقل من 48 مليار دينار ليبي (34 مليار دولار)، بعد يوم من رفع أسعار وقود الكيروسين كجزء من برنامج للإصلاحات.

وقالت وزارة الاقتصاد بالحكومة لوكالة “رويترز”، إن الميزانية التي ستكون جاهزة في شهر ديسمبر لتدخل حيز التنفيذ عندما يبدأ العام، “ستكون متوازنة ودون عجز أو دين عام”، مضيفة أن الاختلالات ستتم معالجتها ضمن الميزانية نفسها دون الاقتراض.

وبلغت ميزانية عام 2019، أو “الترتيبات المالية”، 33.83 مليار دولار، وتم الاتفاق عليها بعد شهور من الجدل.

وأشارت “اقتصاد الوفاق” أن الاشتباكات المسلحة في ضواحي طرابلس كان له “تأثير سلبي كبير” على الإصلاحات الاقتصادية منذ بدء القتال في أبريل.

وقالت الوزارة: “لقد تسبب هذا الهجوم في تأخير تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية حيث كان من المتوقع أن يبدأ إصلاح دعم الوقود بحلول نهاية أبريل”.

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