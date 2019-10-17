انطلاق أول برنامج تدريبي يستهدف الصيادلة السريريين

أطلق مركز مصراتة الطبي بالتعاون مع قسم الصيدلة السريرية بإدارة الصيدلة أول برنامج تدريبي يستهدف تدريب الصيادلة السريريين العاملين بالأقسام، ومن المقرر أن يتواصل البرنامج التدريبي لمدة أسبوعين يجري خلالهم تقديم محاضرات متنوعة تشمل التدخلات العلاجية الطارئة والمزمنة، والأدوية المنقذة لحياة حديثي الولادة بقسم العناية الفائقة، والتفصيل الصيدلاني وحساب المحاليل الوريدية للمريض حسب الوزن.

ويهدف البرنامج بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق لتأهيل وتدريب صيادلة سريريين يختصون بتقديم الرعاية الطبية الصيدلانية للمرضى داخل المركز بعد التأكد من إعطاء المريض الدواء حسب الجرعة والشكل المناسبين.

وأوضحت وزارة الصحة أنه جرى تفعيل قسم الصيدلة السريرية بإدارة الصيدلة لأول مرة عام 2018 لوضع المعايير والأنظمة والإجراءات اللازمة لتطبيق الصيدلة السريرية بالمرافق الصحية، فضلًا عن وضع الوصف الوظيفي لوظيفة الصيدلة السريرية وتحديد احتياجات المستشفيات والمراكز المتخصصة من صيدلي سريري وصيدلي أول سريري وصيدلي استشاري سريري، إلى جانب تدريب الصيادلة السريريين ورصد المشاكل والعقبات التي تحول دون تطبيق معايير ممارسة الصيدلة السريرية الجيدة.

وبينت رئيس قسم الصيدلة السريرية التابع لإدارة الصيدلة ريم المبسوط أن العدد الفعلي من الصيادلة السريريين العاملين بالمستشفيات والمراكز التخصصية يبلغ 120 صيدلي على مستوى ليبيا.

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